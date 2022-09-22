مريزيق:”أشكر بلماضي على الثقة ونجوم الخضر ساعدوني”

قدم الوافد الجديد لبيت المنتخب الوطني الجزائري، حسام الدين مريزيق، شكره للناخب الوطني جمال بلماضي على استدعائه للخضر.

متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد قال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الخميس.

“فرحت كثيرا باستدعاء الخضر وأشكر الناخب الوطني جمال بلماضي، على الثقة وان شاء الله نكون في مستوى تطلعاته وتطلعات الجمهور الجزائري”.

كما أضاف:”شرف كبير أن أكون مع نجوم المنتخب الوطني، ساعدوني على الاندماج وهم لاعبين ولاد فاميليا ومتواضعين”.

قبل أن يختم:”نحن على أتم الجاهزية لمواجهة غينيا الودية وأطمح لحجز مكانة أساسية مع الخضر”.