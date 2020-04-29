مريضان يغادران المستشفى بعد تماثلهما للشفاء من كورونا بتيارت

غادر اليوم مريضان مصابان بوباء الكورونا، مستشفى يوسف دمرجي بتيارت، بعد تماثلهما للشفاء.

وكان المريضان قد وضعا في الحجر الصحي منذ 14 يوما، وخضعا منذ ذلك الوقت للعلاج

وفور خروجها، أثنى المريضان على دور الطاقم الطبي الذي تكفل بهما طوال تواجدهما بالمستشفى

فيما أكد الطبيب المشرف على مصلحة الامراض الصدرية بذات المؤسسة الصحية، استمرار استعداد جميع الطاقم على التصدي للوباء

مضيفا أن مرضى آخرين سيغادرون المستشفى قريبا، بعد تحسن حالتهم

ودعا الطبيب، المواطنين، إلى التقيد بالتعليمات وإتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب عدوى هذا الفيروس.