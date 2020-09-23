مريض بفرنسا يناشد الجزائريين: المرض راهو يقطع فيا.. حبيت ندخل نشوف ميمتي برك

يناشد الشاب تبيب لحسن، والذي ينحر من مدينة العلمة، ويقيم في مرسيليا بفرنسا، الشعب الجزئري والسلطات المختصة لمساعدة بالعودة إلى الجزائر.

ويعاني “لحسن” منذ 8 سنوات من مرض ينهش جسمه النحيل، وهو الذي لم يلتقي بوالدته المتواجدة بأرض الوطن، منذ 4 سنوات.

وخرج الشاب الجزائري والذي يبلغ من العمر 37 سنة، بمقطع فيديو مؤثر، يطلب فيه من إخوته الجزائريين، بمساعدته على العودة إلى أرض الوطن لتحقيق حلمه ورؤية والدته.

وبصوت متعب، قال “لحسن” في مقطع الفيديو: ” خاوتي الجزائريين هوما لي يحسوا بيا، عندي 8 سنين والمرض يقطع فيا، الحمد لله منشكيش كاين دواء هنا وراني نعالج، ولكن أمي راهي تبكي عليا منذ 4 سنوات ومشفتهاش”.

وأكد الشاب الجزائري، إن أمنيته الوحيدة، هي العودة لأرض الوطن، ورؤية والدته التي تتألم يوميا لبعدها عن فلذة كبدها وهو يواجه المرض.

وفي انتظار النظر إلى حالته من قبل السلطات المعنية، يبقى “لحسن” يعلق كل آماله على إخوانه الجزائريين لمساعدته في تحقيق حلمه الوحيد ولم شمله مع والدته.