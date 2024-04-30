مريض سرطان في مراحله الأخيرة يفوز بـ 1.3 مليار دولار

تلقى تشينج سايفان، وهو رجل يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة بورتلاند (شمال غربالولابات المتحدة)، آخر علاج كيميائي له الأسبوع الماضي.

وفي يوم الأحد 7 أفريل، فاز بالجائزة الكبرى البالغة 1.326 مليار دولار (أكثر من 1.23 مليار يورو) في سحب Powerball. وهو يانصيب مشهور الآن في جميع أنحاء العالم بجوائزه الاستثنائية. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع، أصبح الفائز المحظوظ معروفًا أخيرًا.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس للأنباء. فإن تشينغ سايفان، وهو رجل يبلغ من العمر 46 عاما من أصل لاوسي من بورتلاند. في ولاية أوريغون. هو الذي يعاني من السرطان في المرحلة النهائية. علمنا أن الأخير، الذي كان مريضًا منذ ثماني سنوات. تلقى آخر علاج كيميائي له الأسبوع الماضي.

وأوضح في مؤتمر صحفي: “كيف سيكون لدي الوقت لإنفاق كل هذه الأموال؟ كم من الوقت سأعيش؟”

خلال هذا الخطاب، أكد Cheng Saephan أنه وشريكه Duanpen Saephan، البالغ من العمر 37 عامًا. قبلا مبلغًا مقطوعًا من مكاسبهما. وبعد خصم الضرائب، ينبغي لهم أن يحصلوا على 422 مليون دولار “فقط”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الخمسيني أيضاً أنه ينوي تقاسم المبلغ مع صديق ساهم بمبلغ 100 دولار لشراء التذاكر الفائزة.