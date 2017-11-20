مريض عقليا ومصاب بالسرطان أمام محكمة سيدي امحمد بتهمة المتاجرة بالحبوب المهلوسة

الشرطة عثرت بحوزته على أقراص بعدما طلب منها المساعدة

أحالت مصالح الضبطية القضائية على محكمة سيدي امحمد، أمس، مريضا عقليا لمحاكمته بتهمة عرض مؤثرات عقلية للبيع، وهذا بعد أن تم ضبط بحوزته علبة من الحبوب المهلوسة في الفترة التي طلب فيها المساعدة من رجال الأمن بعد تدهور حالته الصحية نظرا لإصابته بسرطان الدم، إلى جانب فقدان أهليته.

إلقاء القبض على المتهم، كان على مستوى شارع العقيد عميروش، بعد أن توجه الجاني إلى عناصر الشرطة لطلب المساعدة بعد تدهور حالته الصحية كونه مصابا بسرطان الدم، إلى جانب أنه مريض عقلي، حيث عثر رجال الأمن بعد الملامسة الجسدية للمشتبه فيه على علبة من الأقراص المهلوسة، أكد المتهم أنه اقتناها بوصفة طبية وبطريقة شرعية، إلا أنه أحيل على التحقيق وتم إيداعه الحبس المؤقت بعد تكييف القضية على أساس تهمة عرض مؤثرات عقلية للبيع، وأثناء مثول المتهم أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد وفقا لإجراء المثول الفوري، طالب ببراءته وأكد لهيئة المحكمة أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا على مستوى حي «عميروش» في العاصمة، أين أصيب بوعكة صحية وكاد أن يغمي عليه، الأمر الذي جعله يطلب المساعدة من عناصر الشرطة، وبعد إخضاعه لعملية الملامسة الجسدية ضبط بحوزته على علبه كاملة من الحبوب المهلوسة اقتناها المتهم بوصفة طبية، مضيفا أنه يتناول 3 حبات يوميا وبصفة منتظمة بسبب حالته الصحية كونه يعاني من مرض عقلي، إلى جانب إصابته بسرطان الدم، وهو يعالج بمركز «بيار وماري كوري» للأمراض السرطانية بمستشفى «مصطفى باشا»، مفندا تهمة بيع المخدرات.

من جهة أخرى، قدم دفاع المتهم ملفا طبيا مفصلا عن وضعية موكله الصحية، كونه يعاني من مرض نفسي وعقلي، مما استلزم استهلاكه هذا النوع من الأقراص المهلوسة، كما تطرق من خلال المرافعة إلى عدم ضبط موكله متلبسا ببيع المهلوسات، وعليه فإن تهمة عرض مخدرات للبيع غير قائمة في قضية الحال، طالبا البراءة في حقه، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع المصادرة.