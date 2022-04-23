مريض كافح كورونا 18 شهرا.. أطول إصابة ونهايتها حزينة

عانى مريض بالفيروس التاجي، من العدوى نفسها لما يقرب من 18 شهرا، فيما يُعتقد أنها أطول حالة مستمرة معروفة في العالم.

وتوفي المريض البريطاني المجهول الهوية في النهاية، حيث أنه كان يعاني من ضعف شديد في المناعة.

ولم يكشف المسعفون عن حالة المريض أو عمره أو ما إذا كان قد تم تطعيمه.

ودرس باحثون من كينغز كوليدج لندن ومؤسسة NHS وGuy’s وسانت توماس، حالات 9 مرضى مختلفين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وتوفي 4 مرضى، واحتاج اثنان إلى علاجات بالأجسام المضادة ومضادات الفيروسات للتخلص من العدوى. وتعافى اثنان في النهاية دون علاج.

وأصيب المريض التاسع بنفس نوبة “كوفيد” التي أصيبوا بها منذ 412 يوما.

وفي المجموع، كافح المرضى التسعة “كوفيد” لمدة 72 يوما في المتوسط ​​قبل أن يتعافوا أو يموتوا أو تنتهي الدراسة.

ويعاني مرضى ضعف جهاز المناعة من صعوبة في التعافي، ما يعني أنهم يؤوون الفيروس لفترة أطول.

ويمكن أن يمنح هذا الفيروس وقتا للتحور داخل أجسامهم، ما قد يؤدي إلى متغير جديد يمكن أن يستمر في إصابة الآخرين.

ويشك بعض الخبراء في أن هذا هو السبب وراء ظهور متحور أوميكرون ذي الطفرات الفائقة، والذي اجتاح العالم في أواخر عام 2021.

وتدعم النتائج التي توصل إليها فريق المملكة المتحدة هذه النظرية، مع أخذ عينات جينية منتظمة تم جمعها من المرضى.

وكشف أن خمسة منهم طوروا طفرة واحدة على الأقل شوهدت في متحورات “كوفيد” المعروفة المثيرة للقلق.

واستمر فيروس أحد المرضى في تطوير ما مجموعه 10 طفرات تطورت أيضا بشكل منفصل في متحورات ألفا وغاما وأوميكرون.

هذا ويتعافى معظم الناس من عدوى “كوفيد” في غضون أسابيع قليلة وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

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