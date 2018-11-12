مريض يرمي ينفسه من الطابق الثاني لمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى وهران

أقدم صباح اليوم الإثنين، في حدود الساعة التاسعة والنصف نزيل بمصلحة الأوبئة والأمراض المعدية التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بوهران، على الانتحار بالإلقاء بنفسه من الطابق الثاني للمصلحة أين لقي حتفه بعين المكان.

الضحية البالغ من العمر 46 سنة، وحسب مصادر استشفائية كان متواجدا بذات المصلحة منذ الرابع من شهر نوفمبر وكان يتلقى التكفل الصحي بصفة عادية من مرض معدي.

ويشهد له الجميع بهدوئه كونه من المرضى الملازمين للمستشفى قبل فترة، لكن وحسب مصادر محلية فقد بدأت عليه مؤخرا بعض أعراض الاكتئاب والقلق بعد انعزاله عن وسطه العائلي والاجتماعي نتيجة مرضه الذي أثر على معنوياته النفسية.