مريلي يلتحق بصفوف نادي الأهلي الليبي قادما من إتحاد العاصمة

أعلن نادي الأهلي الليبي، اليوم السبت، تعاقده مع متوسط الميدان الجزائري، إسلام مريلي، قادما من صفوف إتحاد العاصمة.

ولم تكشف إدارة النادي الليبي، عن تفاصيل العقد الذي سيربط اللاعب الجزائري، بالنادي، مكتفية بالإعلان عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

ويُعد مريلي من أبرز لاعبي خط الوسط في البطولة الجزائرية وإفريقيا، خلال المواسم الأخيرة، بفضل قدرته على الربط بين الخطوط، واسترجاع الكرات، إضافة إلى مساهمته في بناء اللعب وصناعة الفرص.

كما توج اللاعب مع “سوسطارة” بخمس ألقاب كاملة، منها كأس الكونفيدرالية مرتين، كأس السوبر الإفريقي، وكأس الجزائر مرتين.