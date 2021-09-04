مريم أوزرلي تترك بناتها وتستعد للعودة إلى التمثيل!

تستعد النجمة التركية مريم أوزرلي للعودة مجددا للتمثيل، حيث تركت بناتها في ألمانيا وسافرت إلى اسطنبول، من أجل عقد اجتماعات مع الجهات التي عرضت عليها أعمال تمثيلية.

وحسب وسائل إعلام تركية، فإنه وفي حالة وافقت اوزرلي على أي عرض ستعود وتأتي ببناتها إلى اسطنبول.

وأحدثت مريم اوزرلي، ضجة بين متابعيها، بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث خطفت أنظار متابعيها بملابسها الكلاسيكية .

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