مريم السورية تهز الأردن.. رفضت الزواج منه فقتلها بأبشع طريقة

إهتزت الأردن خلال الساعات الماضية، على وقع جريمة قتل شنعاء، راحت ضحيتها فتاة سورية تدعى مريم، قتلت على يد شاب أردني بأبشع طريقة.

الفتاة مريم في تبلغ من العمر 27 سنة سورية الأصل تقطن في الأردن وتعمل في صالون للحلاقة والتجميل. تم العثور على جثتها ممزقة قرب محطة الحافلات في حي الأشرفية بالعاصمة عمان.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى تقدم شاب أردني من مواليد 1987 وهو عامل بإحدى المطاعم في الأردن للزواج من الضحية مريم وطلب يدها. إلا أنها رفضته، ولم تقبل طلبه.

غير أن الشاب ظل يلح على مريم، وأعاد طلب يدها أكثر من مرة، وكل مرة يتلقى نفس الرد وهو “لا”.

وبعد أن رفضته ورفضت الزواج منه، هددها بالقتل إذ إستمرت في رفضها، وقامت هي بالإبلاغ عنه لدى مصالح الأمن، غير أن هذه الأخيرة لم تأبه لها، ولم تحرك ساكنا.

لكن الشاب الأردني لم يتقبل فكرة أن مريم الفتاة التي أحبها ويريد الزواج رفضته بعد عدة محاولات منه وتلقى الرفض في كل مرة. إلى أن قرر تنفيذ تهديده والقضاء على مريم وإنهاء حياتها بأبشع طريقة.

وظل يراقبها ويتتبع خطواتها أينما تذهب، إلى أن تهجم عليها في حي الأشرفية بالعاصمة عمان، وطعنها 15 طعنة في الرقبة والظهر والصدر وتركها تسبح في دمائها، وفرّ هو هاربا إلى وجهة مجهولة، وفارقت هي الحياة في عين المكان.

وبعد العثور عى جثة الشابة مريم، باشرت مصالح الأمن التحقيقات لمعرفة القاتل، وبينت المعلومات التي تم جمعها تحديد هوية القاتل، والذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ وقت إرتكابه الجريمة الشنعاء.

كما تم تحديد مكان تواجده، وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء. وتبينأنه له سوابق عدلية، تتعلق بالإيذاء والذم والتهديد وحمل السلاح.

وأثارت هذه الجريمة غضب العالم العربي وخاصة الشوارع السورية، كما شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة قوية مطالبين بإنزال أقسى وأشد العقوبات على قاتل مريم السورية، ليكون عبرة لغيره.

هذا ما قاله والد مريم

من جانبه، قال والد مريم، أن إبنته كانت تعمل في صالون تجميل للسيدات، وأنها تواصلت قبل مقتلها بدقائق مع الجاني. وأخبرته أنها في طريقها للمنزل، إلا أنها تأخرت.

وبعد ساعات سمعت العائلة بوقوع جريمة قتل بالمنطقة ليتبين أن مريم قد قتلت طعنا من قبل مجهول. وقال الأب أن الجاني ترقّب مريم يوم الجريمة وهاجمها وطعنها حتى الموت في الشارع.

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