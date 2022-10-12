قناة النهار مريم: المرض مش عيب.. ماتشوفوش فينا بنظرة شفقة بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أكتوبر 2022 - 00:00 شارك غرِّد أرسل 8 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ITb6u اقرأ أيضا جزائريون: واجهت مصاعب ومصائب كثيرة لكنها حققت حلمها قناة النهار 26 سبتمبر بومرداس: حجز أزيد من 20220 لتر من زيت المائدة موجه للمضاربة بخميس الخشنة قناة النهار 11 أكتوبر شاهد..تلاميذ بإحدى المدارس في معسكر يعبّرون عن فرحتهم بالمطعم الجديد قناة النهار 23 سبتمبر فاسألوا: البر حسن الخلق قناة النهار 02 أكتوبر طالع هابط: النوي يناشد والي العاصمة ويطالبه بالتدخل سريعا في قضية مفرغة غابة باينام قبل وقوع الكارثة قناة النهار 11 أكتوبر صريح جدا: رجل أم إمرأة.. أيهما تفضل أن يرأسك في العمل !؟ قناة النهار 27 سبتمبر رئيس الجمهورية: ألح على ضرورة طي ملف مناطق الظل حتى لا نرى مجددا تلك المظاهر التي رأيناها سنة 2020 قناة النهار 24 سبتمبر المسيلة : الدرك الوطني يحجز 49 قنطار من التبغ المجفف و 10 ألاف كيس شمة قناة النهار 28 سبتمبر "وزيرة البيئة :"حملة التنظيف يجب أن تكون دائمة ومستمرة قناة النهار 30 سبتمبر دلال خير: شاب معاق جسديا وذهنيا منذ الولادة.. عائلته تناشد المحسنين للتكفل بحالة إبنهم قناة النهار 30 سبتمبر