مريم بن شعبان: “توقعت نجاح مشاعر وإذا استمر سينجح أكثر”

تحدثت الفنانة التونسية وبطلة مسلسل مشاعر، مريم بن شعبان، خلال حلولها ضيفة على برنامج “zapping العيد”، عن مشاركتها بمسلسل “مشاعر”.

حيث أكدت الفنانة التي تركت انطباعا جميلا لدى الجمهور الجزائري، أنها تتوقع نجاحا أكبر لمسلسل “مشاعر”.

وقالت مريم بن شعبان: ” لقد علقت آمالا كبيرة من البداية على مشروع المسلسل، وأتوقع أن يعرف نجاحا أكبر، اذا استمر في المبدأ الذي بد أ به”.

وذكرت الفنانة أن ” المسلسل حقق التقارب بين الشعبين الجزائري والتونسي، وأكدت أن المغرب العربي، يحتوي على مواهب كبيرة في الفن”.

https://www.youtube.com/watch?v=K2IaNI08ZFI&list=PLPhyFt2uLm8UoIbxXejJymXr1BizdvMe5&index=24