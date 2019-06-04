مريم بن شعبان: علينا تقريب المسافات وإنتاج أعمال فنية مشتركة مغاربيا وعربيا

اقترحت الممثلة مريم بن شعبان توسيع مجالات التعاون السنمائي والفني، بين الدول المغاربية لأجل تقريب المسافات، وتوحيد جمهور الأعمال الفنية.

وقالت بن شعبان التي نزلت ضيفة على حصة “زابينڤ العيد” على تلفزيون “النهار”، لما لا ننتج عملا فنيا يكون فيه

روميو جزائري وجولييت تونسية، لتقريب المسافات بذلك، فيكبر سوق المشاهدة وتتضاعف الإمكانيات المخصصة للأعمال الفنية.

وبهذا أضافت مريم بن شعبان إحدى بطلات مسلسل مشاعر، يمكننا إنتاج أعمال فنية ذات قيمة كبيرة يمكن المنافسة بها دوليا،

مشيرة إلى أنه يمكن الإقتباس من أعمال أو سيناريو أجنبي أو الإعتماد على أعمال عربية، لأنه لدينا “سيناريست” موهوبين.