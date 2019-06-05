مريم بن شعبان: “لهذا السبب لم أظهر في الحلقات الأخيرة لمشاعر”

تحدثت الفنانة التونسية، “مريم بن شعبان”، خلال حلولها ضيفة في برنامج “العيد zapping”، على قناة “النهار”، عن سبب عدم ظهورها في الحلقات الأخيرة لمسلسل “مشاعر”.

حيث قدمت الفنانة التونسية، في البداية، تحية لكل طاقم العمل، الجزائري والتونسي والتركي، والذي سهر على نجاح مسلسل “مشاعر”.

وأضافت الفنانة، أن المسلسل، كان من المفروض أن يستمر طوال السنة، ولم يكن مبرمجا، أن يعرض في شهر رمضان فقط.

وعن سبب عدم مشاركتها في الحلقات الأخيرة للمسلسل، قالت “مريم بن شعبان”، أن العمل عرف تأخيرا كبيرا، ومشاكل في الإنتاج والتمويل.

وتابعت الفنانة التونسية: ” كان لدي العديد من المشاهد، وكانت هناك مشاهد تصور في الخارج، في درجة حرارة منخفضة، لذلك تعرضت لوعكة صحية، ولم أتمكن من المشاركة في تصوير باقي حلقات المسلسل”.

https://www.youtube.com/watch?v=AdoecXXm4DQ&list=PLPhyFt2uLm8UoIbxXejJymXr1BizdvMe5&index=22