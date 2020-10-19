مريم شرفي: سجلنا 1728 إخطارا عن إنتهاك حقوق الطفل

كشفت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن تسجيل 704125 مكالمة عن طريق الرقم الأخضر، منها 1728 إخطار عن انتهاك حقوق الطفل.

وأوردت شرفي، خلال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال: “الغد الأفضل لبلادنا مرهون بما نقدمة نحن الكبار لأطفالنا”.

وأضافت مفوضة الهيئة، إلى أن الاعتداء الجسدي والجنسي والاختطاف والعنف جرائم تعرضت لها الطفولة، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود والحذر واليقظة لحماية أطفالنا.

وتابعت ذات المتحدثة، إن مسار المجتمع المدني، عرف تطورا هاما بسبب نضاله.

هذا وشارك في هذا الملتقى، أزيد من 50 جمعية مختصة في مجال الطفولة، وتناول موضوع الوقاية والانذار المسبق للحد من الجريمة، من أجل تحديد الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني لمساعدة الدولة.