مريم شرفي في زيارة إلى تيسمسيلت عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة

حلت مساء اليوم بولاية تيسمسيلت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، مرفوقة برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ماية فاضل ساحل، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالجزائر، كاترين جوهانسون، وكان في استقبالهن والي الولاية والسلطات المحلية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية لاحتضان فعاليات اللقاء الوطني المنظم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، تحت شعار “حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان”.

إلى جانب إطلاق قافلة الصحة العقلية الموجهة للتشخيص المبكر لأطفال طيف التوحد وذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة.