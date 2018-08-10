مريم فارس تنفى اصابتها بالسرطان

نفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ما ورد من اخبار تحدثت عن مرضها أيضاً بالسرطان.

وخرجت مريم قارس عن صمتها، حيث نفت تلك الأخبار، وأكدت أنها ليست مريضة بالسرطان بل بمرض آخر.

ونشرت عبر حسابها الخاص في تويتر قائلة إنها لطالما أبقت حياتها الخاصة بعيدة عن الإعلام.

لكنها أُجبرت أن تتحدث عن مرضها بعد الضجة التي حصلت منذ يومين”.

وأشارت فارس إلى أنها بحاجة لبعض الوقت للتعافي من مرضها.

كونها تمر بحالة صحية دقيقة، لكن لا تعاني من السرطان بل مرض آخر.

وختمت فارس رسالتها: “أنا ما معي سرطان.. كفى متاجرة بصحة الناس بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء العاجل لكل مريض”.