قناة النهار مريم..قصة معاناة حرمتها الإعاقة من العيش كأقرانها بقلم قناة النهار نشر في 03 جويلية 2022 - 10:24 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 49 0 مريم..قصة معاناة حرمتها الإعاقة من العيش كأقرانها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/R6fY1 اقرأ أيضا المنيعة: 6100 محبوسا يجتاز إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 قناة النهار 12 جوان حكاية نجاح: صناع محتوى مصريون يعشقون الجزائر.. يتحدثون عن تجربتهم في الجزائر قناة النهار 22 جوان "رياضي من "مونتينيغرو" يتحدث عن الاكلات الجزائرية ويبدي إعجابه بـ "البقلاوة قناة النهار 25 جوان وزيرالشباب والرياضة المصري: الحفل كان رائعا جدا وبإمكان الجزائر إحتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم قناة النهار 26 جوان وهران 2022: الرياضيون يستحسنون مبادرة السلطات الجزائرية وإتاحة الفرصة للمشاركة في العرس المتوسطي قناة النهار 23 جوان طقس: دخول فصل الصيف بدرجات حرارة قياسية..التفاصيل قناة النهار 13 جوان "مترشحو الباك يتنفسون الصعداء في مادة الفيزياء.. "الحمد الله واش راجعنا طاح قناة النهار 16 جوان زينب تذرف الدموع على المباشر بعد إتصال والدها وتعبيره عن إفتخاره بها وبنجاحها قناة النهار 15 جوان الملاكمة خليف حجيلة تفوز في النهائي وتتوج بالذهبية أمام المغربية رهادي في وزن 60 كلغ قناة النهار 01 جويلية صريح جدا: كبش العيد لم استطاع إليه سبيلا..يخليه عندو يديرو كادر قناة النهار 26 جوان