مريم مرداسي في زيارة إلى أذربيجان

تقوم وزير الثقافة، مريم مرداسي، يوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان.

وستمثل مريم مرداسي ، الجزائر في فعاليات المنتدى العالمـي الخامس للحـوار بين الثقافـات.

وسينعقد المنتدى في باكو بجمهورية أذربيجان،يومي 02 و03 ماي 2019،تحت شعار “دمج الحوار في الجهود المناهضة للتمييز،وعدم المساواة والنزاعات العنيفة”.

وسيتناول هذا المنتدى الدور الحاسم للحوار بين الثقافات،باعتباره إستراتجية عملية لبناء التضامن البشري ومساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة العنف والتمييز.

وستعرض وزيرة الثقافة مريم مرداسي ، بهذه المناسبة مقاربة الجزائر حول موضوع هذا المنتدى العالمي.

بيان صحفيتقـوم السـيدة مريم مرداسي، وزيـرة الثقـافة، بزيـارة عمـل إلـى جـمهوريـة أذربيـجـان، يوم الأربعاء 01 ماي 2019،… Publiée par ‎وزارة الثقافة‎ sur Mardi 30 avril 2019

للإشارة، تم إنهاء مهام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، في حكومة بدوي الجديدة، وتعويضه بمريم مرداسي.

وعبرت وزيرة الثقافة، خلال تسليم المهام بينها وبين ميهوبي، عن اعتزازها وشرفها، في أن تكون أصغر وزيرة في الحكومة جزائرية.

وقالت الوزيرة “أفتخر وأعتز في أن أكون أصغر وزيرة جزائرية، وأتمنى أن أمثل فئة الشباب أحسن تمثيل”.

وأكدت أن قطاع الثقافة يتطلب العمل الكبير، مشيرة “أنها باشرت في دراسة عديد الملفات، وستعمل على تقديم إضافات،لرقي الثقافة الوطنية”.

وتعتبر مريم مرداسي الوزيرة الجديدة للثقافة من أبرز الناشرين في الجهة الشرقية للوطن، وأحد أبرز الشخصيات الناشطة في المجال الثقافي.

وتنحدر مرداسي من ولاية قسنطينة، حيث تنشط بالمجال الثقافي والنشر على وجه الخصوص، ألّفت دار نشر “شون ليبر” سنة 2008.

والأبرز في سيرة الوزيرة الشابة هو أنها كانت من أبرز الوجوه بالحراك الشعبي في المنطقة الشرقية للوطن.

كما تعتبر الوزيرة مرداسي أنها أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة بـ36 عاما،خالفت بذلك عز الدين ميهوبي على رأس وزارة الثقافة.

وأكد من جهته، وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، أن وزيرة الثقافة الجديدة مريم مرداسي، جديرة بهذا المنصب.

وأشار خلال مراسم تسليم واستلام المهام بوزارة الثقافة، أن مرداسي واحدة من المجتهدات في حقل من حقول الثقافة.

وهو حقل النشر الذي وضعت قدمها فيه للاهتمام بالثقافة والاصالة.

وأضاف الوزير ” سعيد جدا ان تكون مرداسي بهذا الموقع، ستجد في القطاع كل الدعم والمساعدة والمساندة، ومتأكد أنها ستحافظ على التراث الثقافي”.