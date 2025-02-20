 مرّاد: “رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لولاية غليزان”

أشرف إبراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب، كمال بركان، واليا لـ غليزان، خلفاً لـ سامي مجوبي.

وفي كلمة القاها بالمناسبة، أكد مرّاد أن رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لولاية غليزان.

كما أوصى رئيس الجمهورية المسؤولين المحليين، لا سيما على مستوى ولاية غليزان، بتكثيف جهود التكفل والعناية بساكنة الأرياف والإصغاء لتطلعاتهم.

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية يحرص على إلحاق جميع الولايات بركب التنمية، واستدراك الاختلالات المسجلة. وعلى كل المسؤولين التفاني والعمل في هذا الاتجاه نفسه وتجسيد توجيهاته في الميدان.

وأشار الوزير إلى أن ولاية غليزان تحتاج إلى تظافر جهود أبنائها ومنتخبيها والمسؤولين على مستوى إداراتها المحلية. والعمل في جو تشاركي وتكاملي بهدف مشترك وحيد يتمثل في الارتقاء بالتنمية المحلية لولاية غليزان.