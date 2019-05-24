“مزاد علني” من أجل “براهيمي” !

كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الجزائري “ياسين براهيمي” يعتبر أحد أبرز اللاعبين المنتهية عقودهم في هذه الصائفة.

وأي فريق ينجح في ضم النجم الجزائري سيعود عليه بالفائدة، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها نجم “بورتو”.

وأكدت ذات المصادر الإسبانية، أن هناك مزاد علني من أجل خطف “براهيمي”، فكل من “بيتيس” و”وست هام” بالإضافة إلى “فينربخشة” يصرون على التعاقد معه.

كما أن الفريق التركي كان أول من تقدم بعرضه للنجم الجزائري، حيث عرض عليه راتب سنوي يقدر بـ “3 ملايين أورو” ومكافآت آخرى في حالة تحقيقه لأهداف الفريق بالإضافة إلى منحة الإمضاء في حالة توقيع للنادي التركي.

هذه الأرقام ستجعل كل من “بيتيس” و”وست هام” يلعبون ورقة “المال” من أجل إقناع “براهيمي” باللعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي.