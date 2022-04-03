مزايا استثنائية لزبائن اتصالات الجزائر خلال رمضان
أطلقت اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا خاصا بشهر رمضان لخدمات الإنترنت تسمح لزبائنها الاستفادة من مزايا استثنائية.
وحسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المؤسسة، فإنه بمناسبة شهر رمضان 2022 الفضيل. تطلق شركة اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا خاصا لخدمات الإنترنت تسمح للزبائن المقيمين الاستفادة من مزايا استثنائية. وذلك ابتداء من اليوم الأول من الشهر الفضيل.
ويخص هذا العرض الترويجي –حسب البيان– كل اشتراك جديد في عروض الإنترنت لاتصالات الجزائر. أو زيادة سرعة التدفق الانتقال إلى مستويات سرعة تدفق أعلى في خدمتي Idoom FIBRE وIdoom ADSL.
وحسب ذات المصدر، يستفيد الزبون المقيم لاتصالات الجزائر من سرعة تدفق 15 ميغا (1999 دج شهريا). من هدية قيمتها 1000 دج، في حين يستفيد الزبون المقيم من سرعة 20 ميغا (2599 دج شهريا). من هدية قيمتها 1700 دج.
كما يستفيد الزبون المقيم من سرعة 50 ميغا (3599 دج شهريا) من هدية قيمتها 2800 دج. أما الزبون المستفيد المقيم من سرعة 100 ميغا (6599 دج شهريا) من هدية قدرها 6500 دج.
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اتصالات الجزائر تُّطلق عرضا ترويجيا مغريا
أعلنت اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض ترويجي جديد يمكن الزبائن الخواص المشتركين في عرضي “ايدوم adsl” و”ايدوم فيبر”. من الاستفادة من هدية تصل قيمتها إلى غاية 1200 دج على تعبئة حساباتهم.
وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإن هذا العرض الترويجي الصالح لمدة شهر، اعتبارا من 3 ديسمبر الجاري.
ويتمثل في تمكين المشتركين من الاستفادة من هدية قيمتها 600 دج عن كل تعبئة باستعمال بطاقات. أو تذاكر التعبئة فئة 2000 دج وهدية قيمتها 1200 دج عن كل تعبئة باستعمال بطاقات أو تذاكر التعبئة فئة 3000 دج.
كما يمكن الاستفادة من الهدايا الممنوحة في إطار هذا العرض الترويجي عند إجراء عملية التعبئة. باستعمال خدمات الدفع الالكتروني (بطاقة الذهبية أو البطاقة البينية البنكية).
وقالت اتصالات الجزائر أنها من خلال إطلاقها هذا العرض الترويجي الجديد. تؤكد مجددا “حرصها على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات زبائنها على أكمل وجه”.
ولمزيد من المعلومات، دعت الشركة زبائنها إلى زيارة موقعها الالكتروني:
www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الزبائن عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفايسبوك: www.facebook.com/AlgerieTelecom.