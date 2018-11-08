مزايا جديد لـ”سوفاك” من أجل خفض أسعار السيارات

منح المجلس الوطني للإستثمار ميزات جديدة لـ”سوفاك”، الذي يركب السيارات في الجزائر من نوع “فولس فاغن” الألمانية.

وأورد موقع “alge24″، أن المجلس وافق على تمديد الميزات الممنوحة للمركبات السياحية لصالح المركبات التجارية الخفيفة التي تنتجها شركة Sovac Production Spa، في اجتماع عقد في 30 أكتوبر الماضي.

وكانت الوكالة الوطنية للتنمية الإستثمارية، قد وقعت مع المنظم على تعديل اتفاقية الاستثمار منأجل توسيع الميزات.

وحسب ذات الموقع، فإن هذه المزايا الجديدة، من شانها تخفيض أسعار المركبات التجارية الخفيفة، االمركبة في مصانع سوفاك التي يرأسها رجل الأعمال مراد عولمي.