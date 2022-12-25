مزايا خاصة بالجزائريين للحصول على تصريح إقامة في فرنسا

للبقاء في فرنسا، يستفيد المواطنون الجزائريون من العديد من المزايا من أجل الحصول على تصريح إقامة.

وقد تحدثت الصحفية شارلوت دورنيلاس على القناة الفرنسية CNEWS في موضوع الهجرة. وسلطت الفرنسية في خطابها الضوء على الأصول التي يمكن أن يمتلكها الجزائريون في فرنسا. ولا سيما فيما يتعلق بمنح وثائق التداول على الأراضي الفرنسية.

وقالت إن كونك جزائري يعني “الدخول المنتظم إلى فرنسا”. ومع ذلك ، للبقاء في فرنسا والحصول على تصريح إقامة ، فإن الأمر يتعلق ببساطة بالحصول على تأشيرة سياحية. على عكس الأجانب الآخرين، لن يحتاج المواطنون الجزائريون إلى تصريح طويل الأمد لدخول أراضي فرنسا.

كما ذكرت دورنيلاس قائمة المزايا التي يمكن أن يحصل عليها الجزائريون المتقدمون للحصول على تصريح إقامة.

وعلى الصعيد المهني، شددت المتحدثة على ضرورة خلق “عمل مربح يعادل الحد الأدنى للأجور” للحصول على تصريح إقامة.

ومع ذلك ، بالنسبة للجزائريين، هذا ليس هو الحال، لأن الأخير لا يحتاج إلى تبرير مصلحتهم.

بمعنى آخر، منحتهم الحكومة الفرنسية حرية التأسيس في فرنسا وفقًا لمتطلبات مبسطة. بالنسبة إلى مدة تصريح الإقامة الممنوح ، يمكن للجزائريين الاستفادة من عشر سنوات. “بالنسبة لحالات لم شمل الأسرة أو حتى إذا كان لديك طفل مولود في فرنسا من أبوين جزائريين. فيحق لك مباشرة 10 سنوات. على عكس مواطني الدول الأخرى “.