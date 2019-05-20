مزايدة لكراء 3 حظائر للسيارات بشاطئ “س.سليم” ببلدية عنابة

أطلقت بلدية عنابة مزايدة مفتوحة لكراء 3 مواقف سيارات بشاطئ “س.سالم”، وذلك لمدة 4 أشهر بداية من 1 جوان 2019.

وحددت البلدية سعرا افتتاحية للمواقف الثلاثة عن كل شهر، حيث ستنطلق المزايدة من سعر 23 ألف و281 دينار للموقف الأول

الذي يتربع على مساحة 1035 متر مربع، في حين حدد السعر الشهري الإفتتاحي للموقف الثاني بـ15 ألف و750 دينار

وهو الذي يتربع على مساحة 700 متر، في حين حدد سعر الموقف الثالث بـ23 ألف و62 دينار، ومساحته 1025متر مربع.

وتمتد فترة إيداع الملفات على مدار 10 أيام بداية من نهار أمس تاريخ إعلان المزايدة، حيث يتكون ملف المشاركة من

عدة وثائق أهمها، طلب ترخيص حظائر السيارات “اسم الموقف حسب التعيين”، شهادة طبية تثبت القدرة على ممارسة النشاط ليلا نهارا.