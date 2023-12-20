مزاير :”ربي يرحم زميلينا ويصبر أهاليهما”

ترحم مدرب حراس نادي مولودية البيض هشام مزاير على زميليه في الفريق الذان وافتهما المنية اثر انقلاب حافلة النادي في حادث مأساوي.

وقال هشام مزاير في تصريح لـ “النهار” عقب هذا الحادث الأليم الذي خلف وفاة إثنين من لاعبي الفريق وإصابة 8 أخرين “: ربي يرحم زميلينا ويصبر أهاليهما.. والحمد لله قبل كل شيء”.

كما أضاف الحارس الدولي السابق “كنا ذاهبين من البيض إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل لكن قدر الله ما شاء فعل”.

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