مزاير يلتحق بالطاقم الفني لفريق أولمبيك أقبو

دعمت إدارة نادي أولمبيك أقبو، الطاقم الفني للفريق، بخدمات مدرب حراس المرمى هشام مزاير، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة أولمبيك أقوب، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع هشام مزاير، قادما من مولودية البيض.

كما رحب مسؤولي أولمبيك أقبو، بالحارس الدولي الأسبق، ضمن الطاقم الفني للفريق، متمنين له التوفيق في مهامه.

يذكر أن فريق أولمبيك أقبو، يستكمل تحضيراته الصيفية الحالية، بتونس، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027.