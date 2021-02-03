مزج بين الرعب والفكاهة..  DZ’Ombie فيلم قصير جزائري يصنع الحدث

صنع الفيلم الجزائري القصير DZ’Ombie ، والذي اختلط بين الرعب والكوميديا، الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيلم حماسة غير مسبوقة بين مستخدمي الإنترنت الجزائريين الذين يرون أن هذا الفيلم القصير تحفة فنية.

وتم عرض هذا الفيلم القصير منذ 4 أيام على قناة يوتيوب الفنان مراد عودية، حيث تجاوز 3.3 مليون مشاهدة.

ولم يتعود الجزائريون على مشاهدة هذا النوع من الأفلام، خاصة فيما يتعلق بالرعب والخيال العلمي.

ويتحدث الفيلم عن اختفاء البشر بعد فيروس حولهم إلى زومبي، أو الموتى الأحياء.

ويلعب البطلان وهما المؤثر مراد عودية والممثل أركام سلامة، دور شابين يبحثان البقاء على قيد الحياة في ظل هجمات الزومبي.

ويبدأ الشابان رحلة عبر البلاد للوصول إلى معسكر يعيش فيه البشر.

وخلال الرحلة ، يلتقي الشابان بشخصية معينة هي جزء من العالمين الزومبي والإنسان ، وستأخذ رحلتهم منعطفًا مثيرًا للاهتمام.