مزرعة الرعب.. العثور على جثت حيوانات وجماجم وسط الكلاب والأحصنة

وسط الفضلات والجثث المتحللة، تم اكتشاف أربعة مهور لا تزال على قيد الحياة. ولكن في حالة صحية سيئة، وتم الاعتناء بها من قبل إحدى الجمعيات.

كانت الساعة حوالي الساعة 9 صباحًا يوم السبت 16 مارس، عندما دخل الدرك مزرعة تقع في بلدية أوفان، في دوبس. أين واجهوا مشهدًا مرعبًا وجهاً لوجه.

وتم العثور على أربعة مهور وأربعة كلاب محشورين في صندوق صغير جدًا. غارقين في حوالي خمسين سنتيمترًا من برازهم. ومن حولهم جثث متحللة لحيوانات أخرى. بالإضافة إلى جماجم وقمامة بجميع أنواعها تتناثر في الفناء الذي يقع في وسط المزرعة.

وحسبما أفاد كزافييه جارسيا، من جمعية حماية الحيوانات في فرنسا 3 مناطق. بيزانسون “على الفور، بالقرب من الباب الأمامي، رأيت من خلال باب الإسطبل الذي كان مفتوحًا جثة مهر، وكلب يأكل رقبته”.

وروت عمدة مدينة أوفان، ماري جين درومارد، تفاصيل رعب المشهد. حيث تصف قائلة: “أكلت الكلاب الجثث…كانت رائحة الموت”.

وبحسب قناة فرانس 3، فإن كلاب أصحابها، التي بدت جائعة بشكل واضح، كانت تتجول في القرية في الأيام الأخيرة. وتهاجم صناديق القمامة للعثور على الطعام. كما هاجموا حيوانات أخرى.

في 14 مارس، اتصلت ماري جين درومارد بجمعية SPA المحلية بعد وقوع حوادث جديدة. وبعد الزيارة الأولى، ظهرت الجمعية يوم 16 مارس مع رجال الدرك وتمكنت من الدخول.

ولم يتم العثور على المهور على الفور. يقول كزافييه جارسيا: “بعد 10 دقائق، قال لي زميلي: هناك شيء يتحرك هناك”. تم العثور على جمجمتين أخريين وجثة متحللة بالقرب من الخيول.

ويضيف المتطوع: “بالكاد كانت المهور قادرة على الوقوف، وسقطت علينا، ولم تعد لديها القوة. وبعد أسبوعين، مات الجميع”.