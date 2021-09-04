مزوار: “المنتخب الوطني لم يفاجئني وأتمنى بلوغهم مونديال قطر”

اعتبر الدولي الجزائري السابق، عرفات مزور بأن الكستوى الذي قدمه الخضر، في مواجهة جيبوتي لم يفاجئه، كما عبر عن أمله في بلوغهم نهائيات منوديال قطر.

وصرح مزور، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “آداء المنتخب الوطني لم يفاجئني، كوني أدرك بأننا نملك مستوى، واستقرار، بالإضافة لمدرب جيد”.

وأضاف النجم السابق لشباب بلوزداد: “أتمنى ضمان المنتخب الوطني مشاركته في كأس العالم، في مونديال قطر”.

وجاءت هذه التصريحات من عرفات مزور، عقب الفوز العريض الذي حققه المنتخب الوطني على حساب جيبوتي (8-0)، ضمن الجولة الأولى من تصفيات المونديال.