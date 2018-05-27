مزوار: “ضيعنا الوقت مع ماجر.. يجب إنهاء مهامه وجلب مدرب كبير”

وجه الدولي الجزائري السابق، عرفات مزور، إنتقادات لاذعة للناخب الوطني رابح ماجر، مؤكدا أن المنتخب الوطني ضيع الكثير من الوقت معه.

وصرح اللاعب السابق لشباب بلوزداد، لتلفزيون “النهار”: “نحن بصدد تضييع الوقت مع الناخب الوطني الحالي، ويجب وقف هذه المهزلة”.

وأضاف: “يجب انهاء مهام الناخب الوطني الحالي، وجلب مدرب كبير، بحجم الجزائر، ومستوى منتاخبنا الوطني”.

كما برر النجم السابق لشباب بلوزداد، تصرف كل من رايس وهاب مبولحي، وسفيان فيغولي، بإعتذارهما عن تلبية دعوة الخضر.

وصرح مزوار، في هذا الخصوص: “لو نضع أي لاعب في مكان مبولحي، أو فيغولي، كان سيتصرف بنفس الطريقة اتجاه دعوة الناخب الوطني”.

وأضاف: “إرادة الشعب الجزائري هي من أعادت كل من سفيان فيغولي ورايس مبولحي للمنتخب الوطني وهذا هو الإشكال”.