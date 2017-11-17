مزوار: “ماجر عايش في الماضي وحرام علينا ندورو على سليماني”

يرى لاعب شباب بلوزداد الأسبق، عرفات مزوار، أنّ الناخب الوطني، رابح ماجر لايزال يعيش في الماضي.

وأكد مزوار في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أنّ ماجر لم ينس ماضيه الكروي عندما كان لاعبا لامعا.

وقال: “مشكل ماجر أنه مازال عايش كلاعب”.

وفي المقابل، طلب مزوار من سليماني عدم التأثر بما حدث له في ملعب 5 جويلية ومواصلة تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

و أكد مزوار أنه وجب على الجميع الوقوف معه عندما قال: “أمر غير مقبول الإنقلاب على سليماني و نقولو”ما تعمرش راسك””.

“مجاني زيادة في المنتخب”

إستغرب مزوار في تصريحه إشراك ماجر لمجاني أساسيا معتبرا الأخير باللاعب المُنتهي الذي لا يقدم شيئا للخضر.

و أكد عرفات مزوار أنه يوجد العديد من اللاعبين المحليين،أفضل من مجاني و قال:”مجاني خلاص عليه المنتخب الوطني “.

وأضاف عرفات أن الخضر في تراجع مستمر عندما صرح: “مواجهة إفريقيا الوسطى عيب”.