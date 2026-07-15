مزوار يتراجع عن استقالته من شباب بلوزداد

تراجع إبراهيم عرفات مزوار عن استقالته من منصبه منسقًا تقنيًا في نادي شباب بلوزداد. بعدما أعلنها قبل ساعات فقط عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وأوضح مزوار أن قرار الاستقالة جاء نتيجة سوء فهم وفي لحظة غضب. مؤكداً أنه شخص جاد ونزيه ويحب عمله داخل النادي.

كما كشف أن المدير الرياضي لشباب بلوزداد، جابر نعمون، رفض قبول استقالته وأقنعه بالعدول عنها. مشيراً إلى أن الاتصالات العديدة التي تلقاها من أنصار الفريق كان لها دور كبير في تراجعه عن القرار.

وقال مزوار في توضيحه: “استقالتي كانت بسبب سوء فهم وفي لحظة غضب، أنا شخص جدي ونزيه أحب عملي. كما أن المدير الرياضي السيد جابر نعمون رفض استقالتي وأقنعني بالتراجع عنها، إضافة إلى الاتصالات الكثيرة التي تلقيتها من الأنصار الأوفياء. كلنا في خدمة شباب بلوزداد، ويبقى شرفاً لنا خدمة هذا النادي الكبير”.

وبذلك، يواصل عرفات مزوار مهامه ضمن الطاقم الإداري والتقني لشباب بلوزداد، بعد طي صفحة الاستقالة التي أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط أنصار النادي.