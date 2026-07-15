مزوار يعلن استقالته من منصب المنسق التقني في شباب بلوزداد !

أعلن اللاعب السابق إبراهيم عرفات مزوار، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه منسقًا تقنيًا في نادي شباب بلوزداد. وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وكتب مزوار: “أعلن اليوم بصفة رسمية استقالتي من منصب منسق تقني في شباب بلوزداد”.

وجاءت الاستقالة بشكل مفاجئ خلال تربص الفريق في مدينة تلمسان استعدادًا للموسم الجديد، حيث كان مزوار يشرف على مهامه ضمن الطاقم الإداري والتقني.

وكان مزوار قد باشر عمله مع شباب بلوزداد يوم 20 ماي 2026، قبل أن يعلن استقالته بعد نحو شهر و25 يومًا من توليه المنصب.

ولم يكشف مزوار عن أسباب قراره في بيان الاستقالة، كما لم يصدر إلى غاية الآن أي تعليق رسمي من إدارة شباب بلوزداد بشأن هذه الخطوة.