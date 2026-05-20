مزوار يلتحق بالطاقم الإداري لـ”السياربي”

بقلم محمد لمين صحراوي
أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن التحاق اللاعب السابق للفريق عرفات ابراهيم مزوار، بالطاقم الإداري الجديد، برئاسة محمد عرعار.

وكشفت إدارة “السياربي” في بيان لها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أن مزوار، سيشغل منصب منسق تقني، وذلك في إطار تعزيز الهيكلة التنظيمية والتقنية للنادي.

مشيرة إلى أن المتوج رفقة الشباب ببطولتي 2000 و2001، سيباشر مهامه رسميا اليوم الأربعاء الـ 20 ماي 2026.

كما تمنت إدارة شباب بلوزداد، كل التوفيق والنجاح لعرفات ابراهيم مزوار، في مهامه الجديدة.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎C.R.B بيان يعلن نادي شباب بلوزداد عن تعيين السيد مزوار عرفات إبراهيم في منصب منسق ،تقني، وذلك في إطار تعزيز الهيكلة التنظيمية و التقنية .للنادي. و سيُبا اشر السيد مزوار مهامه بصفة رسمية ابتداءًّ من يوم الأربعاء 20 ماي 2026 ضمن الطاقم الإداري و التقني للنادي. هذا ويتمنى نادي شباب بلوزداد كل التوفيق والنجاح للسيد مزوار عرفات إبراهيم في مهامه الجديدة MADAR Yassir saa Assurances‎’‎

