مزوار يلتحق بالطاقم الإداري لـ”السياربي”

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن التحاق اللاعب السابق للفريق عرفات ابراهيم مزوار، بالطاقم الإداري الجديد، برئاسة محمد عرعار.

وكشفت إدارة “السياربي” في بيان لها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أن مزوار، سيشغل منصب منسق تقني، وذلك في إطار تعزيز الهيكلة التنظيمية والتقنية للنادي.

مشيرة إلى أن المتوج رفقة الشباب ببطولتي 2000 و2001، سيباشر مهامه رسميا اليوم الأربعاء الـ 20 ماي 2026.

كما تمنت إدارة شباب بلوزداد، كل التوفيق والنجاح لعرفات ابراهيم مزوار، في مهامه الجديدة.