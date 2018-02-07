مزوّرو الأوراق النقدية في قبضة الأمن بباتنة

تمكنت قوات الأمن بولاية باتنة مؤخرا، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول مع حجز العتاد المستعمل في النسخ والتزوير.

حيثيات القضية تعود لاستغلال عناصر الشرطة بأمن دائرة عين توتة لأمن ولاية باتنة، لمعلومات مؤكدة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما.

يقومان بعملية نسخ وتزوير الأوراق النقدية، على إثر ذلك باشرت الضبطية القضائية تحرياتها مع وضع خطة محكمة التنفيذ.

حيث وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، نفّذت ذات العناصر عملية تفتيش،

أسفرت عن حجز وضبط 117 ورقة مهيأة للتداول من فئة 1000 دج و2000 دج.

فضلا عن أدوات تستعمل في تزوير وتقليد الأوراق النقدية.