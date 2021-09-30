مزيان:”الأجواء رائعة داخل المجموعة ونهدف لإعادة النادي للمُشاركة القارية”

أكد الوافد الجديد لفريق إتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان أن الهدف الرئيسي لسوسطارة هذا الموسم هو ضمان مشاركة قارية.

وبخصوص الأجواء السائدة داخل المجموعة خاصة بعد نهاية التربص الأول بمدينة مستغانم قال إبن ولاية المدية للصفحة الرسمية لإتحاد العاصمة.

“المجموعة رائعة حيث أعرف بعض اللاعبين القدامى كما أن الجدد مشاء الله، لذلك أتمنى من أعماق قلبي أن نقدم موسم في المستوى، الهدف الأول والرئيسي لي شخصيا وللنادي وكذا الأنصار هو إعادة الفريق للمشاركة في كأس إفريقيا”.