مزيان:”الحديث عن التتويج بالشان سابق لأوانه ولكن..”

كشف لاعب المُنتخب الوطني المحلي، عبد الرحمان مزيان، أن الحديث عن التتويج بالشان سابق لأوانه.

حيث قال لاعب فريق اتحاد العاصمة، في المنطقة المُختلطة للمحليين أمسية اليوم الخميس.

“الحديث عن التتويج سابق لأوانه، سنلعب مباراة بمباراة والجميع ينتظر الشان ماجعل الضغط يكون إيجابي علينا”.

كما أضاف:”سنستفيد من دعم أنصارنا في المباريات وسنعمل على افراحهم ونكون في المستوى”.

قبل أن يختم:”الانطلاقة هي الأهم، يجب أن نكون مُتحدين للذهاب لأقصى حد مُمكن”.