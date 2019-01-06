مزياني أساسيا أمام الإفريقي في أول ظهور له بألوان الترجي

سيشارك الطيب مزياني، في أول مباراة رسمية له، رفقة ناديه الجديد الترجي التونسي، بمناسبة مباراة الداربي، التي ستجمعهم بالنادي الإفريقي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المدرب معين الشعباني، هذه المباراة، والتي ضمت إسم الطيب مزياني.

وجاء قرار الشعباني، بعد تأكيد غياب اللاعب أنيس البدري، وبالنظر للجاهزية التي أظهرها مزياني، خلال الودية التي جمعتهم بالنجم الرادسي، والتي سجل فيها أول أهدافه.

يذكر أن الطيب مزياني، رسّم انتقاله إلى فريق الترجي التونسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قادما إليه من نادي بارادو.