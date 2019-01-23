عاجل

مزياني أساسيا أمام البنزرتي وبلايلي في دكة البدلاء

الرياضة
  • -
  • 0
مزياني أساسيا أمام البنزرتي وبلايلي في دكة البدلاء
بقلم كريم.تيغرمت

سيشارك اللاعب الجزائري، طيب مزياني، اليوم الأربعاء، أساسيا في تشكيلة فريقه الترجي التونسي، خلال مواجهتهم النادي البنزرتي، لحساب البطولة التونسية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستدخل هذه المواجهة، والتي ضمت إسم الطيب مزياني.

وفي المقابل، تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ضمن قائمة بدلاء الترجي، خلال هذه المباراة، لخيارات فنية، من المدرب معين الشعباني.

يذكر أن الترجي التونسي، سيحل ضيفا على النادي البنزرتي، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ13 من الدوري التونسي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com