مزياني أساسيا أمام البنزرتي وبلايلي في دكة البدلاء

سيشارك اللاعب الجزائري، طيب مزياني، اليوم الأربعاء، أساسيا في تشكيلة فريقه الترجي التونسي، خلال مواجهتهم النادي البنزرتي، لحساب البطولة التونسية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستدخل هذه المواجهة، والتي ضمت إسم الطيب مزياني.

وفي المقابل، تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ضمن قائمة بدلاء الترجي، خلال هذه المباراة، لخيارات فنية، من المدرب معين الشعباني.

يذكر أن الترجي التونسي، سيحل ضيفا على النادي البنزرتي، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ13 من الدوري التونسي.