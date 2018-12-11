مزياني: “أنا معجب كثيرا بجماهير الترجي”

الرياضة
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مزياني: “أنا معجب كثيرا بجماهير الترجي”
بقلم أمير بهلول

أشاد “طيب مزياني” بجماهير الترجي التونسي وذلك في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي وكذلك بروح المجموعة التي تمتاز الفريق التونسي.

وقال مزياني: “تعجبني جماهير الفريق كثيرا وأيضا روح المجموعة التي يمتاز بها الفريق الفرنسي، فأنت تشعر كانك في عائلة واحدة”.

وأضاف: “الجميع يد واحدة والكل يقاتل في الميدان من أجل قميص الفريق”.

وتابع: “جئت إلى هنا من أجل العمل ونحط راسي من أجل المشاركة مع الفريق ولم لا التتويج بالألقاب مع الفريق”.

وختم كلامه: “سألت بلايلي على المعيشة في تونس فقط، فأنا أعرف الفريق والجماهير وتطلعات النادي”.


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