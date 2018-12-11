مزياني: “أنا معجب كثيرا بجماهير الترجي”

أشاد “طيب مزياني” بجماهير الترجي التونسي وذلك في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي وكذلك بروح المجموعة التي تمتاز الفريق التونسي.

وقال مزياني: “تعجبني جماهير الفريق كثيرا وأيضا روح المجموعة التي يمتاز بها الفريق الفرنسي، فأنت تشعر كانك في عائلة واحدة”.

وأضاف: “الجميع يد واحدة والكل يقاتل في الميدان من أجل قميص الفريق”.

وتابع: “جئت إلى هنا من أجل العمل ونحط راسي من أجل المشاركة مع الفريق ولم لا التتويج بالألقاب مع الفريق”.

وختم كلامه: “سألت بلايلي على المعيشة في تونس فقط، فأنا أعرف الفريق والجماهير وتطلعات النادي”.