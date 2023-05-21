مزياني: الأخذ بتجارب تركيا وسوريا لمراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل

قال المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة الفنية على البناء، خالد مزياني. أنه سيتم الأخذ بتجارب الأحداث الزلزالية الأخيرة كزلزال تركيا وسوريا. فيما يخص مراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل.

وخلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أكد مزياني أن الجزائر تلتزم بإطار سنداي “2015-2030” للحد من مخاطر الكوارث. مؤكدا أنها كانت قد عززت ترسانتها القانونية بإصدار قانون 04-20. الذي حدد المخاطر الكبرى خاصة في المنطقة الشمالية للوطن.

كما نوّه خالد مزياني بجهود الدولة الجزائرية في هذا المجال حيث وضعت كل الوسائل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى. بالإضافة كذلك وفيما يخص المجالات التي تخص CTC يسعى مهندسي الهيئة إلى التأكد من تطبيق مختلف الفاعلين في مجال البناء للأنظمة السارية المفعول. وخصوصا النظام الجزائري المضاد للزلازل.

كما أشار مزياني، إلى أن الهيئة الوطنية للرقابة الفنية متواجدة عبر 58 ولاية. وتتوفر على أكثر من 800 مهندس و17 مركز للتشخيص والخبرة للتدخل على البنايات القائمة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث ذاته أن الهيئة خلال السنة الماضية أمضت اتفاقية مع ثلات مؤسسات إبتكارية شاركت في وضع المنصة الرقمية الجديدة لـ CTC. وفي ابتكار تطبيق ديما الذي يساعد المهندس على إتخاد قراره فيما يخص تصنيف البنايات الخاضعة للتقييم. مشددا أن هذه التقنية تمكن من ربح وقت كبير في وضع المعلومة.

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