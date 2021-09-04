مزياني: “ثقة إدارة النجم الساحلي ساعدتني على التأقلم ورد الجميل”

كشف اللاعب الجزائري طيب مزياني سرّ تألقه بألوان النجم الساحلي التونسي، مقارنة بناديه السابق الترجي، أين أرجع الفضل في ذلك للثقة التي حظي بها من إدارة الفريق.

ونقلت وسائل إعلامية تصريحات مزياني، في هذا الخصوص، أين قال: “في النجم الساحلي، الكل ساعدني على التأقلم، المدرب وكامل الجهاز الفني”.

وأضاف: “النجم آمن بي، وهذا ما صنع الفارق، الجميع كان متحمسا للتعاقد معي، ولم أجد معارضة من أي شخص عند وصولي”.

وتابع الطيب مزياني: “لقد رحبوا بي كثيرا والحمد لله، نجحت في رد الجميل لهم فوق أرضية الملعب”.