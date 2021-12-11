مزياني: “حضرنا جيدا لمباراة الداربي وإن شاء الله نسعد الجمهور”

أكد مهاجم المنتخب الوطني طيب مزياني أن التشكيلة الوطنية جاهزة للإطاحة بالمنتخب المغربي سهرة اليوم السبت في إطار الدور ربع النهائي من المونديال العربي.

وتحدث طيب مزياني لقناة الكأس القطرية قبل إنطلاق المباراة قائلا: حضرنا لهذه المباراة جيدا، مثلما كان عليه الحال في المباراة السابقة أمام المنتخب المصري، نحن نعلم أن الجمهور في الجزائر يتابع هذه المباراة بقوة، وإن شاء الله سنسعدهم من خلال التأهل إلى دور نصف النهائي.”