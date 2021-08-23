مزياني حكما للداربي العاصمي بين المولودية والنصرية

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم مزياني لإدارة مبارة الداربي العاصمي التي ستجمع مولودية الجزائر بنصر حسين داي، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة المحترفة لموسمها الجاري.

وسيدير الحكم مزياني، هذه المواجهة بمساعدة كل من مناصر، مساعد أول، وبوداس، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لقاسيم، كحكم رابع.

وكانت الرابطة قد أعلنت غن تغيير مكان إجراء هذه المباراة إلى ملعب “عمر حمادي” ببلوغين، بعدما كانت مبرمجة بملعب “5 جويلية”، بسبب أشغال التهيئة التي يشهدها هذا الأخير.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الجولة الـ38 كاملة على النحو التالي: