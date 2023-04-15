 مزياني حكما لمباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم مزياني، لإدارة مباراة مولودية وهران، أمام ضيفه شباب بلوزداد.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي عن تعيين مزياني، لإدارة هذه المواجهة التي تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.

كما سيساعد الحكم مزياني في إدارة هذا اللقاء، كل من مناصر حكم مساعد أول، وبن دعاس مساعد حكم ثاني، بالإضافة نادر كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع مولودية وهران، بالضيف شباب بلوزداد، مقررة يوم الإثنين المقبل بملعب “أحمد زبانة” بوهران.