“مزياني” :”سترون مُستوانا الحقيقي إيابا وسُعداء باللقب الشتوي”

إعتبر الدولي الجزائري، الطيب مزياني، بأن عودة الترجي الرياضي بنقطة التعادل أمام “النادي الرياضي البنزرتي” أمر إيجابي، نظرا لقوة المُنافس.

وصرّح قائلا بعد نهاية المواجهة بهدفين في كل شبكة :”دخلنا المُباراة جيدا، ولكنهم تمكنوا من العودة في النتيجة، هذا مؤسف”.

ليُواصل :”الأهم بالنسبة لنا هو أننا لم نسقط في فخ الهزيمة، وحافظنا على سلسلة نتائجنا الإيجابية الأخيرة، وضمنا اللقب الشتوي”.

وختم :”في مرحلة الإياب سنعمل للمواصلة على نفس النهج، وسترون مُستوى أكبر من طرفنا إن شاء الله لإسعاد جماهيرنا الكبيرة”.