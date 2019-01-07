“مزياني” على كُل لسان في “تونس”

تحصل الدولي الجزائري، الطيب مزياني، على إشادة مُنقطعة النظير بتونس، بعد أول ظهور رسمي له مع ناديه الجديد، الترجي الرياضي.

وإتفق الجميع على أن خريج مدرسة “بارادو”، قدم إضافة كبيرة لـ”المكشخة”، وساهم بشكل كبير في الإنتصار أمام الجار، النادي الإفريقي.

وتحدث مُدرب أبناء “باب السويقة”، مُعين الشعباني عن صاحب الـ22 عاما قائلا :”إنه لاعب رائع، وأظهر بأنه يمتلك إمكانيات كبيرة”.

وأضاف :”لقد دخل في أجواء الداربي منذ البداية، ولم نكن مُتخوفين بشأنه، لأننا وقفنا على مؤهلاته وقدرته على تقديم إضافة”.