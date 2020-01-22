مزياني: “فكرة إعارتي إلى لوهافر لم تكن صائبة”

كشف طيب مزياني، أنه لم يكن مقتنعا بفكرة إعارته لنادي لوهافر الفرنسي، عندما كان لاعبا لنادي بارادو، مؤكدا في المقابل أن تجربته مع الترجي كانت مفيدة.

وصرح مزياني، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “تجربة الترجي كانت ايجابية بالنسبة لي، حيث ساعدتني على تطوير قدراتي الفنية والذهنية”.

وخريج مدرسة بارادو: “الترجي فريق كبير، خضت معه لقاءات قوية، أمام جماهير عظيمة، وتوجت بعدة ألقاب”.

وبخصوص تجربة مع نادي لوهافر، كشف مزياني: “أعتقد أن إعارتي إلى لوهافر لم تكن صائبة تماما، ولم أكن مقتنعا بها، خاصة وأنهم أرادوني في فريقهم الثاني”.

وتابع: “هذا الأمر جعلني متفتحا على الإنتقال لفريق آخر، فلو وقعت لأربعة سنوات لما غادرت أوروبا أبدا، كنت سأبقى في لوهافر، وأبذل جهدي للظفر بمكانة في الفريق الأول”.