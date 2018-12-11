مزياني: “كنت سأختار الترجي حتى ولو وصلني عرض من أوروبا”

الرياضة
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مزياني: “كنت سأختار الترجي حتى ولو وصلني عرض من أوروبا”
بقلم أمير بهلول

صرح الجزائري “طيب مزياني” لاعب الترجي التونسي الجديد في حوار له مع الموقع الرسمي للنادي، أنه يريد التألق مع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال مزياني: “كبرت في بارادو وتعلمت أبجديات الكرة هناك قبل أن يتم تصعيدي للفريق الأول في 2015 أين قدمت 3 مواسم في المستوى”.

وأضاف: “لعبت أيضا معارا في فرنسا قبل أن أعود لفريقي، وبعدها انضممت للترجي التونسي”.

وتابع: “الإتصالات مع الترجي التونسي بدأت منذ حوالي 20 يوم، وكانت هناك أندية أيضا قد طلبت خدماتي، وبعد أن وصلني عرض الترجي لم يكن بإمكاني رفض هذا العرض”.

وختم كلامه: “الترجي التونسي من أكبر الأندية الإفريقية، يمكنني أن أختار الترجي على عرض من نادي أوروبي”.


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